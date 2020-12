El senador con licencia Samuel García Sepúlveda, precandidato a gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), acusó a Morena de difundir los videos en los que se ha vuelto motivo de burla por hacerse la víctima mientras era obligado por su padre a acompañarlo al golf, o por considerar que 50 mil pesos son “un sueldito”.

Mediante una videograbación explicativa que difunde en sus redes sociales, el legislador con licencia asegura que ya tiene identificadas las granjas de bots que son usadas para viralizar los contenidos que buscan afectar su camino a la gubernatura.

“No nos hagamos patos. Ni un clip de diez segundos de una entrevista de hace año y medio se hace viral de repente de la nada, y mucho menos en época navideña en la que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de Morena, que las tenemos detectadas”, subraya, en referencia a una práctica usada para difundir artificiosamente un mensaje a través de usuarios registrados, pero inexistentes.

En el video del golf, García se queja de que su padre lo maltrató de niño porque lo obligaba a acompañarlo a la práctica de ese deporte con el propósito de forjarle el carácter. En el otro video, difundido ayer, asegura que conoce personas que viven felices con un “sueldito” de 50 mil pesos.

Al respecto, el autollamado senatore dice que lo del “sueldito” fue sacado de contexto.

“En ese video hablo de la política, de que no generalicen. Sí hay políticos valiosos, que no ocupan aguinaldos de 500 mil pesos, o que no ocupan robar los grandes millones que hoy morena roba, que sí pueden vivir dignamente con un sueldo de 40 mil pesos. A eso me refería”, aclara.

Esos ataques hacia su persona –añade– son parte de la guerra sucia electoral que ya inició, y próximamente demostrará que Morena está detrás de estos señalamientos que pidió ignorar.

El expresidente Felipe Calderón también se montó en la polémica sobre los videos de Samuel García, al censurar el presunto desprecio del joven emecista sobre un sueldo que parece ser sustancioso.

Dice Calderón en su cuenta de Twitter @FelipeCalderón: “’Un sueldito de 40-50 (mil)…. y son felices…’. ¿En qué mundo viven?”.

El comentario del expanista causó polémica y fue respondido con mensajes en los que le recordaban que Ernesto Cordero, quien fue su secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que una familia podía vivir con 6 mil pesos.