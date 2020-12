Con una canción conspiratoria sobre la COVID-19, este martes el dueño de Banco Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, pidió “no más encierro“.

A través de redes sociales, el empresario, presidente de Grupo Salinas, compartió el tema “No más cuarentena” (No more lockdown), del músico irlandés Van Morrison. Y, citando la letra, volvió a criticar las medidas del gobierno mexicano ante la pandemia.

Mientras los hospitales de la Ciudad de México (CDMX) están al borde de la saturación y muchas personas mueren por COVID-19 en sus casas, Salinas Pliego pidió, de nueva cuenta, pensar en la economía y las empresas.

¡Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos! No más encierro… No más bozal. Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y “cuarentena”, es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad”, dijo en Twitter Salinas Pliego.

COVID-19 nos va a dar a todos: Ricardo Salinas Pliego

Después de que, en días recientes, el presidente de Grupo Salinas fue criticado por presumir cenas de fin de año sin sana distancia ni cubrebocas, el empresario reiteró que “el virus nos va a dar a todos”. Incluso se tomó fotos con sus trabajadores tras haber contraído la COVID-19 a mediados de octubre.

En cambio, millones de empleos y miles de empresas han sucumbido, la recesión galopa y los derechos y libertades son pisoteados sin clemencia. ¡Ya basta! No más encierro”, puntualizó Salinas Pliego.