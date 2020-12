Un alumno de la Escuela Técnica N° 1 de Juan Bautista Alberdi, una pequeña ciudad de la provincia de Tucumán, al norte de Argentina, quiso acudir a su acto de graduación vistiendo una falda, pero el director de la institución lo obligó a cambiarse. El joven, llamado Luis Villafañe, contó lo sucedido en redes sociales y ya obtuvo el respaldo de miles de personas.

“Llevé la pollera (falda) para poder cambiarme en la escuela. Me cambié, y al salir del baño, me vio el director y me preguntó qué hacía vestido así, con ropa de mujer”, relató el estudiante en una entrevista con LV12. “Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: ‘La ropa no tiene género’. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí”, agregó.

En medio de la tensión, Villafañe aceptó quitarse la falda para poder estar en la ceremonia: “Tuve que pedirle que me deje quedar, porque era mi acto. Me respondió que me debía cambiar para quedarme. Y así lo hice, para poder estar en el acto”.

VIRALIZACIÓN DEL CASO

Al concluir el evento, el alumno volvió a colocarse la pollera, posó para una fotografía y publicó lo sucedido en su cuenta de Instagram: “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”, introdujo.

“La homofobia y el machismo en las instituciones escolares existen y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestos a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos”, sumó.

Acto seguido, la publicación de Villafañe tuvo mucha visibilidad, y miles de personas le expresaron su apoyo. Frente a este gran respaldo en las redes sociales, se organizó un “pollerazo” en la plaza principal de esa urbe norteña, donde algunos varones acudieron con faldas y pancartas, bajo las consignas “la ropa no tiene género”, “basta de machismo en las escuelas” y “Educación Sexual Integral (ESI) para padres, madres y docentes”.