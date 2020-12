Con la finalidad de prevenir y evitar accidentes o la pérdida de una vida humana, el Gobierno de Morelia mediante la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Municipio que encabeza Rogelio Rangel Reguera, emitió recomendaciones por la temporada navideña a la población y sirvan de autoprotección.

Una de las prioridades de la administración del presidente municipal, Raúl Morón Orozco, es la salvaguarda y bienestar de la población, en ese sentido evitar la compra y quema de pirotecnia encabezan el listado en las medidas preventivas que se dan a los morelianos.

Rangel Reguera afirmó que si bien no se han registrado incendios en casa habitación en esta temporada decembrina se recomienda a la ciudadanía evitar el uso de velas encendidas como parte de la decoración, utilizar series y luces navideñas tipo led, que consumen menos energía, colocar los árboles de navidad sobre bases firmes, alejados de pasillos, revisar los contactos de luz que no estén dañados y no sobrecargarlos, al salir de casa apagar todas las luminarias.

Recordó que en la pasada temporada navideña se registraron 4 incendios a casa habitación y 15 pacientes con quemaduras, que estuvieron relacionados con el mal uso de luces o adornos navideños y quema de pirotecnia por lo que invitó a la población a denunciar los lugares que comercialicen este tipo de artículos al teléfono 443 3 22 55 08 o al 911.

Así mismo, el Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, expresó a la ciudadanía evitar el riego de heno en los nacimientos con las luminarias colocadas, lo cual podría causar cortos circuitos. Además de no usar anafres en lugares cerrados o sin ventilación.

Mientras que en la zona rural, en comunidades les solicitó identificar y cubrir accesos de corrientes de aire a sus viviendas, sobre todo las que sean de material de madera, forrarlas con plástico o cartón.

Aseguró que el cuidado de los adultos mayores y niños es fundamental en la época decembrina al procurar tengan un esquema de vacunación completo y estar preparados contra la influenza estacional, así como la población en general deberá incrementar su ingesta de vitamina C en su alimentación diaria, evitar actividades al aire libre para no exponerse a los cambios bruscos de temperatura y enfermar, al comentar que al bajar sus defensas por gripe o catarro pueden hacer a la población más vulnerable ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

El coordinador de Protección Civil Municipal, Rogelio Rangel, recordó a la población que la corporación a su cargo se encuentra con un estado de fuerza al 100 por ciento para la atención de las emergencias de la ciudadanía en sus dos estaciones en la ciudad e invitó a morelianos a seguir las medidas de prevención en la temporada para cuidar de si y sus familias.