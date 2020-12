El 93.8 por ciento de los ciudadanos encuestados por el PRI, PAN y PRD en Michoacán señalaron que para el siguiente proceso electoral buscan un candidato ciudadano, no un político de siempre, afirmó el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en el estado, Luis Manuel Antúnez Oviedo.

En este sentido dijo que esa será la norma en sus candidaturas, buscar gente diferente a la de siempre, tarea en la que ya trabaja la Comisión de Candidaturas del instituto político; del 22 al 27 de diciembre estarán abiertas las convocatorias en la Casa Ciudadana, ubicada en el bulevar García de León en Morelia.

Además adelantó que Antonio Ixtláhuac Orihuela sigue manteniéndose como uno de las cartas más fuertes hasta el momento en Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura de Michoacán y hay otros perfiles que podrían ocupar otras candidaturas en el resto de cargos que se habrán de elegir el próximo año, refirió el líder estatal.

Antúnez Oviedo expuso que no pueden estar de acuerdo con los partidos que firmaron el Pacto por México y tampoco con Morena, quienes han protagonizado un gobierno oficialista y centralista, por lo que en esta elección a nivel nacional competirán solos.

Para convertirnos en una opción de gobierno eficiente, corresponsable, democrática y con atención pronta y rápida de los problemas del país.

Aprovechó el espacio para pedir a los michoacanos que participen en la convocatoria de Movimiento Ciudadano y reiteró que las puertas están abiertas para generar un compromiso ciudadano.

Hemos hablado con todos, estamos abiertos (…), no estamos cerrados.

Pero Antúnez Oviedo insistió en que no permitirán que sean candidatos aquellos que no tengan una mentalidad de cambio y no coincidan con su agenda, pues no buscan intereses personales sino que la ciudadanía sea feliz, meta que perseguirán en la próxima campaña.