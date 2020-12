En redes sociales surgió #LordPateador, un hombre que agredió a una mujer por un lugar de estacionamiento en una plaza comercial de la Ciudad de México.

Fue la propia víctima, identificada en Facebook como Iliana F. Furlong, quien compartió su experiencia en redes sociales después de que buscaba conseguir un lugar para poder estacionar su vehículo.

Su historia fue una más de los múltiples casos de intolerancia que han salido a la luz durante esta pandemia, pues de acuerdo con su narración, la agresión comenzó luego de que tocó el claxon a un hombre para preguntarle si desocuparía el lugar de estacionamiento.

Iliana había ingresado a una plaza comercial de la Ciudad de México, por lo que comenzó a buscar lugar y vio que una pareja ya se encontraba en su auto. Ante esto, les tocó el claxon sólo para preguntarles si ya iban a salir y a desocupar el lugar de estacionamiento, a lo que ellos comenzaron con las agresiones.

La víctima menciona que el hombre, identificado como Rodrigo Lozano Téllez, llegó hasta ella y comenzó a patear su carro, mientras que su acompañante, Alejandra Duarte, intentó golpearla.

Este tipo que ven aquí se llama RODRIGO LOZANO TÉLLEZ. Ayer viví la peor experiencia de mi vida gracias a él y su familia, ALEJANDRA DUARTE este par de delincuentes me fueron a amedrentar hasta mi coche solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo este si iba a salir del lugar donde estaba estacionado para ver si yo me podía estacionar, en el video se aprecia como si no es por el guardia de seguridad la tipa ALEJANDRA DUARTE se me va a los golpes

Iliana logró grabar las agresiones de las que fue víctima y aseguró que los hechos no pasaron a más debido a que tuvo apoyo de un guardia de seguridad. Señaló que después de las agresiones, la pareja intentó darse a la fuga, pero lograron alcanzarlos a la altura de Periférico.

El agresor se negaba a pagar los daños, por lo que llegaron al Ministerio Público, donde su hijo, Rodrigo Lozano Duarte, también rompió uno de los espejos del carro de la víctima.

Gracias a Dios y a la seguridad del lugar quienes lo detuvieron en la lateral del periférico y claro como era de esperarse el tipo con una actitud prepotente no quiso pagar cuando mi seguro le cobró y dijo que tenía todo el tiempo del mundo, que si quería fuéramos al MP, llegando al MP su hijo RODRIGO LOZANO DUARTE le rompió el espejo a mi coche AFUERA DEL MP y resulta que no me quieren pagar. ¿Ustedes creen que 48 horas de arresto (qué no me constan qué hay cumplido) funcionan para que tipos locos como este anden por la calle agrediendo y golpeando a los demás? NO ES JUSTO ¿Quién me paga a mí?

Por su parte, la mujer que también la agredió logró darse a la fuga. Debido a estas acciones, el hombre se ha viralizado en redes sociales como #LordPateador.