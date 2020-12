Será Cristóbal Arias el candidato de Morena; esta semana se hará oficial su nombramiento

Realmente sí somos honestamente francos en la narrativa que publicamos, el juicio es suficientemente amplio para descifrar que, en Morena y en Michoacán, un solo perfil destacó de una larguísima lista que increíblemente que parezca, registró a más de 30 suspirantes. Sus razones tuvieron para aventurarse a un profundo vació en donde no hay prácticamente salida; la tribuna máxima que lógicamente tiene que atravesar primero por la candidatura, no es cualquier cosa. Tan sencillo fue competir en el seno morenista, que se desbordó un sinfín de rostros que desfilaron por la alfombra de la sede oficial en la Ciudad de México porque existió democracia y pluralidad; no obstante, afianzarse, tiene una razón muy poderosa: ser el mejor de todos.