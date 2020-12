Este fin de semana más de 800 panistas morelianos dieron su firma de respaldo a Alfonso Martínez Alcázar para que contienda como candidato ciudadano a la presidencia municipal de Morelia por las filas de Acción Nacional.

Los panistas se dijeron convencidos de que es el momento de unir esfuerzos, dejar de lado las diferencias y construir un verdadero cambio en la ciudad, de manera que la ciudadanía se sienta nuevamente satisfecho con el gobierno municipal.

Los panistas de Morelia dijeron estar obligados a proponer a los mejores hombres y a las mejores mujeres en el próximo proceso electoral a fin de contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida de las y los morelianos por lo que ven en Alfonso el perfil idóneo que cumple con dichos requerimientos.

Mientras que Alfonso Martínez Alcázar está a la espera de la convocatoria que emita el Partido Acción Nacional para formalmente presentar su registro y participar en la elección interna, los panistas ya aprueban y respaldan con sus firmas al ex alcalde de Morelia.

Dentro de las firmas en respaldo a Alfonso, destacan:

Baltazar Tena con mas de 40 años de militancia, Gina Vallín, ex diputada local con más de 30 años de militancia, Eduardo Granados Reynaud, Adolfo Torres Ramírez diputado federal, Moisés Cardona Anguiano regidor, Héctor Gómez Trujillo ex diputado local, Andrea Villanueva ex diputada local, Eduardo García Chavira, ex diputado local, Donovan Rendón López, ex diputado local Rafael Castelazo ex diputado local y ex candidato a la presidencia municipal, Ignacio Alvarado Laris ex candidato a la presidencia municipal, Carlos Quintana ex diputado y ex candidato a la presidencia municipal, , Rodolfo Sánchez Murillo, ex diputado y ex secretario del Comité Estatal del PAN, Jacinto Durán Magaña ex regidor, Alfredo César Gómez militante distinguido y con una trayectoria partidista de más de 30 años, Jorge Acevedo Murillo consejero estatal, Sergio David Guzmán Dueñas, ex regidor, Denisse Bernal García, Eder López, Maclovio Rivera, Alfonso Domínguez, Martín León, Aidé Romero Parrales, consejera estatal, Netzahualcóyotl Vázquez ex regidor, Pablo Acosta, Arturo Vidales, Gustavo Ramírez, Omar Orozco, Maribel Martínez, Constantino Domínguez y Mariana Rivera.