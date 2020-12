Un buen número de personajes de la vida política de Michoacán tienen un punto de coincidencia, “los mismos amantes” con quienes iniciaron campañas abiertas o detrás de funciones de su responsabilidad pública por las que perciben considerables remuneraciones económicas.

Los adelantos tecnológicos y la madurez que alcanzó la sociedad en materia político electoral, hacen evidente que no los engañan y su opinión y consideración, quedará plasmada a través de su voto que se hará efectivo con los resultados del proceso electoral 2021.

Estos personajes han sido lo común en esta contienda y antes de ella, y es que “aman los reflectores tanto como a sus aspiraciones” que contradicen su posición de seguir ocupando puestos de elección popular en los niveles de gobierno sin embargo, para llegar, contravienen las leyes electorales y han construido un escenario sin piso parejo para los aspirantes en general.

No obstante, existen otros personajes que sin reflectores, no han dejado de servir a la población, de caminar calles y ser enlace entre ciudadanos y niveles de gobierno. Uno de ellos es el Jóven empresario Pablo Cesar Sánchez Silva a quien entrevistó PCM-Noticias.

Con sencillez y sin estudiadas poses, Pablo Sánchez nos compartió sus aspiraciones y como desde muy joven ha trabajado en base a una política del esfuerzo y perseverancia porque considera que trae en las venas el servicio público y en un contexto general, enmarcó sus respuestas en el dicho popular de que, “no por mucho madrugar, amanece más temprano”.

PCM: ¿Desde cuándo recorres calles y llevas a cabo gestiones en beneficio de habitantes de varias colonias morelianas?

R.- Antes de concluir mi formación académica ya lo hacía, más tarde, me sumé a las campañas del Profr. Wilfrido Lázaro Medina quien fue presidente municipal; en esa administración pude trabajar desde el Instituto de la Juventud Moreliana y al término, seguí recorriendo colonias.

PCM: ¿El servicio público te fogueó para continuar?

R.- De cierto modo, porque siento que el servicio público lo traigo en las venas lo que no traía era “colmillo” y sí, tuve interés de una posición pero la verdad Rodrigo, “me faltó padrino, y me alcanzaron las garras de dinosaurios políticos”.

PCM: ¿Y qué hiciste al respecto?

R.- Aprendí que la política es un ajedrez y hay quienes se especializan en construir jugadas perfectas pero también, que ante todo escenario y circunstancia, hay que conservar la ética y los valores y que para continuar, se hace necesario redoblar esfuerzos y ser sinceros y honestos con la gente con quienes convives en las colonias. Sí, si me dolió y me permití unos días de duelo para asimilarlo pero después, me sobé la herida para cerrarla y se impuso la perseverancia porque me levanté y seguí caminando.

PCM: ¿Quisiste ser el alcalde más joven de Morelia?

R.- No Rodrigo, creo que no he despegado los pies de la tierra y aun, no me alcanza; busqué la diputación local por el Distrito 10 de Morelia y es esta parte de la ciudad donde no he dejado de trabajar desde hace 9 años.

PCM: ¿Significa entonces que en esta ocasión buscarás la misma posición?

R.- Sí, sí las condiciones y las circunstancias lo permiten.

Todo hace indicar que la juventud de Pablo Sánchez se contrapone con las actuales circunstancias políticas de Morelia, el estado y el país y aunque no nos comentó por qué partido político buscará la candidatura para hacer realidad su aspiración, comprometió una nueva entrevista con este medio donde nos comparta que camino tomará al respecto.