Este lunes el senador perredista, Antonio García Conejo, declinó a ser candidato de su partido al Gobierno de Michoacán y puntualizó que el PRD priorizará el interés por el estado y no se desgastará en procesos internos, por lo cual anunció que se sumará al Equipo por Michoacán.

“Pongo por delante de mi aspiración personal a mi gente, a mi pueblo, a Michoacán”, recalcó y añadió que será el Equipo por Michoacán el que habrá de tomar la mejor decisión y definir a la candidata o el candidato a la Gubernatura.

“Debe quedar muy claro ante la opinión pública que el problema de la inseguridad que vive el país y Michoacán no escapa a ello, es responsabilidad del gobierno federal, así lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

“Por si fuera poco, la población está siendo severamente golpeada por la peor crisis económica que se tenga registrada en la historia de México, y en medio de ello, se les están quitando los recursos a los estados y a los municipios que por derecho les corresponden.

Esta dura, muy dura realidad de México, tendrá fuertes efectos en los años y generaciones por venir. Por eso, hoy más que nunca, la responsabilidad de los dirigentes políticos, de los gobernantes, los representantes populares y servidores públicos es mayor.

Antonio García declaró que quienes no entiendan el momento que vive el país, y lucren con la esperanza y el futuro de millones de mexicanos, “estarán destinados a la condena pública. Las crisis que vivimos son tan grandes, que quienes no estén a la altura de las circunstancias, no escaparán al juicio que haga la historia por su irresponsabilidad en una etapa tan difícil”.

También manifestó que en el caso de Michoacán se necesita a un gobernador o gobernadora que entienda a realidad antes descrita y se coloque más allá de los intereses partidarios y más allá de los partidos políticos.

“Por ello, después de revisar y analizar todos los sucesos y acontecimientos de los últimos meses que se expresan de distintas maneras, a través de sondeos, encuestas y estudios de opinión, expresiones de los analistas, estudios de segmentación, en torno a lo que en días recientes se dio a conocer como el Equipo por Michoacán, mi deber, mi responsabilidad y mi convicción es poner a Michoacán por encima de cualquier interés personal, de grupo o de partido.

“Por lo tanto, he decidido no registrarme en el proceso interno emitido por mi partido, porque estoy convencido que no se trata de una contienda interna de un partido político, lo que hoy está en juego es el futuro de Michoacán.

“Por ello, considero que el Equipo por Michoacán es la instancia que habrá de tomar la mejor decisión y definir quién debe ser la mejor alternativa para representar a la sociedad michoacana.