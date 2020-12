El actual diputado federal por el distrito 10 de Morelia por Morena, Iván Pérez Negrón Ruiz aseguró que las encuestas serias, los sondeos y la opinión de la gente le favorecen para buscar la candidatura por la alcaldía de Morelia, refirió esta mañana en su “destape” en un hotel del centro de la capital michoacana.

Expuso que esperará a que su partido abra las convocatorias para poder realizar su registro formal para ser elegido como el candidato de Morena al gobierno de Morelia para consolidar la transformación de la ciudad en el 2021.

He tomado la decisión de trabajar de la mano de la gente, de llamar a la unidad de todos los grupos del Movimiento de Regeneración Nacional para que dejemos de lado las aspiraciones estériles de los cargos públicos, que sigamos trabajando por algo que ha sido el valor y el principio fundamental de la Cuarta Transformación: el beneficio irrestricto de la gente.

El ex tesorero municipal en el gobierno del priísta Wilfrido Lázaro Medina dijo que será muy respetuoso de los tiempos que le indique su partido para el registro de sus aspiraciones al ayuntamiento de Morelia.

El también ex subdelegado de SEDATU en el sexenio de Enrique Peña Nieto refirió que su destape no obedece a una estrategia de posicionamiento de imagen, pues sostuvo ser un hombre de convicciones que buscará dar continuidad con la política de la Cuarta Transformación.

Su carta de presentación dijo son los resultados, la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas para que la ciudadanía lo lleve a ganar la elección el próximo año.

No le tenemos miedo a esas alianzas fácticas, a esas alianzas que hoy han demostrado que son exactamente lo mismo, lo hemos venido diciendo en las tribuna de la Cámara (de diputados): que no se hagan tontos, al final el PRIANRD y lo que han estado buscando es descarrilar este tren que ya no tiene ninguna parada, que es el de la Transformación de México.