En esta temporada decembrina las y los michoacanos deben de entender que la protección y el apego a las medidas sanitarias es lo que permitirá que el estado se mantenga en una condición estable, donde se evite el incremento de casos y defunciones por COVID-19, indicó el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo.

Durante la reunión, en la que participaron presidentes municipales, medios de comunicación, líderes religiosos, autoridades del Ejército, La Marina, Guardia Nacional y representantes del sector empresarial y de los servicios de salud públicos y privados, se detallaron las acciones a implementar para hacer frente a las tres crisis generadas por la pandemia del COVID-19, sanitaria, económica y a los problemas de violencia y seguridad.

Hasta ahora la ubicación que tiene Michoacán en el manejo de la epidemia se debe a que no hemos bajado la guardia y hemos sido firmes en que se apliquen las medidas, crecimos en capacidad de servicios hospitalarios y eso nos debe de motivar a las y los michoacanos a seguir los cuidados correspondientes.

Silvano Aureoles puntualizó que, por ello será necesario revisar los acuerdos intermunicipales y coordinar esfuerzos con los 113 ayuntamientos para lograr que Michoacán mantenga una ocupación hospitalaria estable, una positividad por debajo del 50 por ciento y un índice de reproducción del virus (RT) menor a uno.

No podemos evitar que la población se reúna, pero sí podemos ser responsables y viralizar las medidas sanitarias para una adecuada decisión, para nosotros no hay Navidad, no hay Año Nuevo, hay trabajo y seguiremos como servicios de salud atendiendo, enfatizó la secretaria de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos.