“Si resulta que el dinero no aparece, tomaremos acciones legales”, amagó la representante del Movimiento de Profesionalización Estatal en Michoacán, Adriana Piñón Ortiz, luego de acusar al Gobierno del Estado de una actitud de cerrazón ante la falta de 15 millones de pesos para la profesionalización de personal de enfermería en el estado.

Esta es la tercera vez que enfermeras y enfermeros se manifiestan en la ciudad de Morelia exigiendo les cumplan con la promesa de profesionalización, que se emitió desde el 2015, en donde el Gobierno del Estado se comprometió a profesionalizar al menos 200 enfermeras año con año.

“No estamos exigiendo nada que no sea lo justo, lo que ya estaba ahí, queremos que nos atienda alguien, que nos diga dónde está el recurso, porque sino nos han atendido es porque seguramente ya no está, ¿por qué no nos dan la cara?”, cuestionó.

Gracias a la gestión de diputados locales, 15 mdp se etiquetaron en la Ley de Egresos de Michoacán para 2020 con la finalidad de comenzar una nueva etapa de profesionalización de personal de enfermería, a poco menos de un mes de que culmine el año, nadie puede responder por el fin de este recurso.

Piñón Ortiz denunció que luego de las pasadas manifestaciones, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud del Estado plantearon la realización de una mesa de diálogo para darle solvencia al problema, sin embargo, tras más de un mes de emplazamientos, no asistieron a una reunión pactada para el día de ayer.

En razón de ello, el personal de enfermería aseguró que continuará con las manifestaciones hasta las autoridades competentes les expliquen dónde terminó el recurso que ellos mismos gestionaron.

Fue a finales del mes de octubre cuando las manifestaciones comenzaron de manera pacífica en la capital estado, ante la falta de diálogo, se esperan otro tipo de protestas.