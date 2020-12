En caso de que Morena no lo elija como candidato a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco aseguró que no buscará ningún otro cargo de elección popular en el proceso electoral de 2021.

Luego de que el pasado domingo 29 aspirantes se registraran en Morena para ser el elegido/a a competir por el Gobierno de Michoacán, Raúl Morón refirió que en caso de que las encuestas no le favorezcan no buscará postularse para ningún otro cargo, menos para le reelección como alcalde de la capital del estado.

“Yo no buscaría la reelección, yo no voy a reelegirme pase lo que pase, no tengo idea de otra cosa”

Por otro lado refirió que en caso de que Morena elija a una mujer para contender en Michoacán, apoyará el proyecto y pidió lo mismo a sus compañeros en caso de que él sea elegido como candidato del partido en el poder.

Además, ayer junto a otros militantes de Morena sostuvo un encuentro con Griselda Valencia de la Mora, delegada de Morena en Michoacán, quien les recordó que los cargos de elección no son asignados en automático y la trayectoria política y trabajo de campo de los aspirantes será determinante para que el partido les dé la oportunidad de contender, por lo que pidió serenidad para que la selección se lleve a cabo de la mejor manera y principalmente respetando los tiempos establecidos.