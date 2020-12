Hipólito Mora Chávez, en su destape como aspirante a la candidatura a gobernador de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES) aseguró que las armas no son la solución a los problemas que tiene el estado en materia de seguridad, pero en cuanto a la estrategia que implementaría para atacar este problema, refirió que los ciudadanos la conocerán cuando llegue al poder, en caso de que así se decida en las urnas en 2021.

Además refirió que aún sin estudios universitarios haría un mejor trabajo que varios otros gobernadores que ha tenido el estado, por lo que aseguró sí podría con “el paquete” de gobernar Michoacán, aunque algunas voces refieran lo contrario.

El exautodefensa aseguró que muchos amigos suyos al interior del estado le han manifestado su apoyo e incluso le han asegurado votos en las diferentes regiones que conforman la entidad, por lo que dijo estar seguro del camino que emprenderá como candidato a gobernador.

No voy a engañar a nadie, no voy a prometer nada que no pueda cumplir (…) y no nada más voy a hablarles bonito para tener el voto de ustedes, eso no lo voy a hacer.