Campesinos de San Miguelito, municipio de San Miguel Totolapan, encararon el 30 de noviembre pasado a militares que llegaron cerca de esa comunidad para destruir plantíos de amapola.

Mientras tanto, pobladores de El Fresno municipio de Chilpancingo, Guerrero, denunciaron ayer que desde el sábado un helicóptero sobrevolaba cerca de su pueblo, realizando maniobras de fumigación de plantíos. Mediante videos y audios, vecinos informaron de ambos casos.

En el primero, los militares se observan desplegados en medio de un plantío de amapola dispuestos a cortar las plantas, y hasta ese lugar llega un grupo de campesinos, algunos a caballo.

Uno de ellos pide: “no las echen (las plantas) abajo, estamos jodidos, no tenemos de dónde, es la única posibilidad para hacer un dinerito, no queremos robar, ahora sí que esto es malo, pero no queremos hacer más que esto, no queremos robar, aquí como quiera estamos trabajando”.

Los campesinos que permanecen frente a los militares, piden a su comisario municipal que hable y que “haga un compromiso” con los soldados. El comisario permanece a caballo y algunos de sus compañeros le piden: “bájate de esa bestia y habla con ellos”.

Según los pobladores, los militares se mantuvieron cerca del pueblo hasta el día siguiente 1 de diciembre, y solamente destruyeron dos plantíos, uno de ellos el del lugar donde se originó la discusión.

Antes de que se fueran los soldados entregaron despensas a las familias del pueblo.

En otro video se mostraron imágenes de más de 10 vehículos en los que llegaron los militares desplegados a las orilla de un camino de terracería.

Pobladores de El Fresno denunciaron que desde el sábado helicópteros militares sobrevolaron cerca de la comunidad donde realizaron labores de destrucción de los cultivos.

Mediante un audio, un campesino denunció que fueron dos helicópteros los que el sábado comenzaron a fumigar desde las 11 de la mañana los plantíos cercanos.