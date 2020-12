La Crisis por Infidelidad

Como en todas las relaciones de pareja siempre existen conflictos que son propios de la dinámica de convivencia en la naturaleza de la propia relación, algunos suelen ser más fuertes que otros, pero sin lugar a dudas dentro de los problemas que se llegan a presentar de un impacto permanente es la infidelidad, siendo una de las causas más habituales de acudir a terapia y en estos tiempos de pandemia ha aumentado de manera considerable.

Un estudio publicado en el portal web por la redacción de 24 horas el día 4 de marzo de 2020 menciona y hace referencia a lo publicado en el sitio on-line Ashley Madison donde publica un estudio en el que asegura que el negocio de la tecnología del amor creció 6.8% con más de 5.6 millones de nuevos registros de hombres y mujeres lo que representa un promedio de 15 mil 500 de nuevos usuarios que se unen diariamente.

The good wife study, Ashley Madison revela la naturaleza de la infidelidad, pero hace énfasis en la infidelidad femenina donde manifiesta que el 64% de las mujeres se sienten sexualmente descuidadas en su matrimonio y 68% están libres de culpa cuando se trata de cometer una infidelidad, esto nos invita a la reflexión en el sentido de la poca comunicación que existe con la pareja, pero sobre todo la poca o nula comprensión del otro.

En este sentido en nuestro país el estudio menciona que en la actualidad las mujeres están teniendo más encuentros sexuales y el 58% manifiesta que se siente libre y sin culpa cuando se trata de vivir un romance extramarital, este estudio es muy similar al que publiqué en medios de comunicación donde investigué las causas de la infidelidad y los sentimientos “A posteriori” reflejando que la mujer manifestó sentirse descuidada y sin atención de la pareja además de mencionar que el 70% de quienes fueron infieles lo volvería a hacer.

Estos datos no deben ser objeto de señalamiento ni de juzgar a las mujeres o los hombres, sino que debe verse como algo meramente informativo para analizarlo en la dinámica propia de la relación que en estos momentos estás teniendo.

El sitio de noticias http://www.Quadratin.com.mx publicó el 7 de diciembre de 2020 en su portal que México y América Latina enfrentan un repunte de hasta el 300 por ciento en la incidencia de sífilis y gonorrea, enfermedades que se consideraban en vías de extinción, refirió Luis Antonio Cortés Salinas, jefe del departamento de Inclusión Social, del Instituto de la Juventud Michoacana (IJUMICH).

Si bien aún no hay datos específicos para Michoacán, Cortés Salinas mencionó que los datos apuntan a un crecimiento en los últimos cinco años en la cifra de nuevos casos de sífilis y gonorrea en la región de América Latina. Esta tendencia ha afectado preponderantemente a la población joven, acotó Luis Antonio Cortés. “Es mucho el aumento, sobre todo si consideramos que estas enfermedades de transmisión sexual se creían casi erradicadas”, reiteró.

Es muy preocupante la información del IJUMICH ya que también se puede interpretar que cada vez se tienen relaciones sexuales sin protección y desde luego esto va de la mano con el aumento de casos de infidelidad. Comparto el link de la publicación: El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección:

https://www.quadratin.com.mx/principal/enfrentan-mexico-y-al-repunte-del-300-en-sifilis-y-gonorrea/fbclid=IwAR0nJ4Z0hgTHHbqhgH_lfuL3lWjZNID22qrWjE8sxYUB9BAS4r08OTajtr4

La mayoría de los mexicanos serían infieles si supieran que sus parejas no se van a enterar reveló una encuesta del sitio de citas hounters.mx, aplicada a mil 926 personas casadas o en unión libre. De las 687 mujeres que contestaron la pregunta “¿Sería infiel a su pareja si sabe que nunca sería sorprendido?”, 356 (52%) contestaron que sí tendrían un affair.

En el caso de los hombres, el 77% (567 de 737 encuestados) mencionó que serían infieles a sus parejas si tuviesen la oportunidad y sin ser descubiertos.

Del total de las personas que respondieron la encuesta, el 38% lleva de 11 a 20 años casados o en unión libre; el 34% de 6 a 10 años; el 19% de 0 a 5 años y 9% llevan más de 20 años casados o en unión libre.

Sobre la frecuencia de encuentros sexuales con sus parejas, 37% de los encuestados respondieron que tienen relaciones por lo menos una vez a la semana.

La pregunta “¿Ha sido infiel a su pareja?” fue respondida por mil 356 personas (591 mujeres, 765 hombres) de las cuales, 51% de las mujeres aceptó haber tenido una relación fuera del matrimonio, por un 69% de los hombres que respondieron de manera afirmativa.

De este porcentaje, el 40% de las mujeres aceptó que su relación duró “algunos días” y 36% “una noche”.

En el caso de los hombres, el 35% de ellos aceptó que su infidelidad duró tan solo “una noche”.

En la entrevista realizada por el periódico la Jornada el miércoles 12 de febrero de 2020 menciona que la infidelidad y el adulterio son temas que deberíamos de desmitificar y tratar con más naturalidad porque suceden más de lo que se admite porque en México la sociedad es profundamente hipócrita, considera Beatriz Rivas, coautora con Federico Trager de la novela Amores adúlteros, la historia completa. Beatriz Rivas apunta que la infidelidad y el adulterio ‘‘suceden mucho más de lo que quisiéramos.

Están ahí, a cada rato, pero decidimos ignorarlos. O comentarlos como tema de ‘café’ para chismear o criticar. Pasa más de lo que se admite y deberíamos hacerle más caso. Dejarlo de ver como si sólo les pasara a los demás; darnos cuenta de que es mucho más cercano de lo que queremos reconocer”.

El asunto, añade la escritora, ‘‘lo hemos convertido en algo infinitamente más grave. Estoy convencida de que a veces, incluso, puede ayudar a un matrimonio. Damos demasiada importancia a la fidelidad, cuando la historia y la vida de todos los días nos demuestran que la monogamia no es la solución perfecta y, en muchos casos, es una utopía”.

Son muchos los lectores, considera, ‘‘que se reflejan en estas páginas, ya sea porque alguna vez tuvieron un amante, porque ahora mismo tienen un amor prohibido o porque desearían vivir un amor así, tan poderoso como el de los protagonistas”.

En esa historia en la que ‘‘ambos tienen una buena relación matrimonial, así que no buscan excusas. Ella no tiene un marido abusivo o misógino. Él no tiene una mujer fría o insoportable.

En realidad, ambos simplemente se enamoran, porque sus matrimonios, aunque amorosos, son eso: matrimonios que han caído en la cotidianidad”.

Sin duda es un tema polémico que debe trabajarse en terapia de la mejor manera para poder manejar todo lo que conlleva en la relación, no es una cuestión de juzgar a quien comete infidelidad o de señalar ya que en cada relación de pareja se maneja una dinámica diferente donde lo mejor siempre es tener una excelente comunicación y comprensión de la pareja para evitar este tipo de actos que dañan mucho la relación. Lo cierto es que después de una infidelidad la relación ya no es la misma y se enfrenta una crisis donde recobrar la confianza es fundamental para el reencuentro con la pareja.