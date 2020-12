Ante el aumento de contagios de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a la población, principalmente de la Ciudad de México a permanecer en casa para mantener la sana distancia durante las fiestas decembrinas.

En la ‘mañanera’, el jefe del Ejecutivo leyó un comunicado en el que pide “de manera respetuosa” a la población no relajar las medidas sanitarias.

“La pandemia sigue dañando, causando estragos, y mientras no tengamos la vacuna, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos, el gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas, como el toque de queda”, señaló.

Asimismo, López Obrador presentó un decálogo para seguir de manera voluntaria durante las fiestas decembrinas, con el fin de frenar los contagios de COVID-19 en el país, en especial en la CDMX, donde se disparó el número de hospitalizaciones.

Si no tenemos nada verdaderamente importante, no salir a la calle

Si hay necesidad de salir, guardar la sana distancia

Comuniquémonos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares y amigos

Estemos solo los que habitamos la misma casa

No hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos

Si presentamos síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, habla de inmediato para recibir atención médica al 56 5811 11 en la Ciudad de México y al 911, en todo el país.

Si presentas síntomas, procura hacerte una prueba en los kioscos que se instalaron en todo el país.

Acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte, no te esperes, sobre todo si padeces enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión u obesidad.

Dejemos los regalos de navidad para otro momento, recuerda regala afecto, cariño amor, no lo compres

Nosotros, el gobierno, va a ampliar sobre todo en la Ciudad de México, el número de camas, equipos, doctores, enfermeras para que a nadie le falte la atención médica y de calidad, pero lo más importante es que no nos enfermemos, es mejor prevenir que lamentar.

“Estoy seguro que como siempre tomarás en cuenta nuestras recomendaciones, la autoridad somos todos, no hace falta imponer nada, nosotros tenemos que seguir autolimitándonos, manteniendo nuestra libertad a salvo, nada de autoritarismos, sino que actuemos como siempre lo hemos hecho, de manera responsable, nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos”, añadió el jefe del Ejecutivo.

Cabe destacar que esta es la primera ocasión en la que el mandatario hace un llamado a los ciudadanos para mantener la cuarentena desde el inicio de la pandemia en marzo pasado.