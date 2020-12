Carlos Medina/PCM Noticias

El piloto mexicano Sergio Pérez se coloca en lo más alto del podio este domingo 6 de Diciembre en la penúltima carrera del calendario de Formula-1 correspondiente al GP de Sakhir en Bahréin.

Desde su llegada a la categoría reina del automovilismo en 2011 “Checo Pérez” ha subido al podio en 10 ocasiones, pero el día de hoy fue diferente ya que conquisto el primer lugar, en una carrera difícil pero favorable para él, por su manera técnica de manejar el bólido #11.

Desde la parrilla de salida Sergio Pérez arranco en la tercera línea con el quinto lugar. En una arrancada fuerte las primeras curvas el mexicano lucho contra el holandés Max Verstappen de Red Bull por el tercer puesto. En la curva 3 de la primera vuelta fue involucrado en un accidente que lo deja en el fondo de la tabla.

El equipo Racing Point toma la decisión de llamar a Pérez a los pits para cambiar llantas nuevas, mientras estaba el auto de seguridad por el incidente que deja fuera de carrera a Max Verstappen de Red Bull y a Charles Leclerc de Ferrari.

En la relanzada de la carrera en la vuelta 6, Pérez comenzó a escalar lugares desde la posición 18, marcando vueltas rápidas, y no paro hasta conquistar el primer lugar del Gp Sakhir en Baréin. La última ocasión que se escuchó el himno nacional mexicano en la Formula-1 fue hace 50 años, el 7 de Junio de 1970 en el Gp de Bélgica gracias a Pedro Rodríguez quien corría para Ferrari.

Sergio Pérez: “Estoy sin palabras espero no estar soñando, soñé con esto muchos años, 10 años me tomo, es increíble no sé qué decir después de la primera vuelta pensé que se había ido la carrera, me he recuperado creo que ganamos con algunos problemas pero con mérito al final mi ritmo era muy fuerte como para poder mantener esa posición cometí un error durante el SafetiCar, bloquee mi neumático delantero y a partir de ahí tuve muchas vibraciones hasta el final, le dije al equipo que este auto parecía una limosina con tantas vibraciones, venimos aquí pensando que iba a ser una carrera a 2 paradas y sabíamos que teníamos que hacer un buen trabajo para poder mantener esos neumáticos, no tener un asiento para el año que entra me da paz con migo mismo, y mi futuro no está en mis manos en este momento, quiero seguir y si no regresare en el 2021 o 2022”.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aplica una sanción a Charles Leclerc de Ferrari de 3 lugares atrás en la parrilla de salida del Gp de Abu Dabi el próximo 13 de Diciembre, por la responsabilidad del accidente.