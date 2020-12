Durante lo que va de la pandemia por COVID-19, en Michoacán se han registrado al menos 10 quejas en el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), reveló su titular Alberto Hernández Ramírez.

El funcionario estatal explicó que de estas 10, al menos seis corresponden a amenazas en contra de la integridad física de las personas que fueron contagiadas de Coronavirus y estas quejas principalmente se concentran en Morelia, donde expuso el caso particular de una joven estudiante.

Una persona joven estudiante rentando en un departamento, los vecinos le pidieron a la dueña del edificio que la corriera porque ellos no querían contagiarse, y si no la corrían le iban a bañar con gasolina o cloro, entonces atentan con su integridad física, no llegó a esos términos pero la amenaza (…).