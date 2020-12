La falta de responsabilidad del Ejecutivo Federal en torno a la crisis sanitaria por Covid-19 persiste a nueve meses de declarada la pandemia en México, prueba de ello son las declaraciones vertidas este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizando la importancia del uso de cubrebocas, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador consideró pasmosa la incapacidad del Ejecutivo Federal para asumir con seriedad la crisis sanitaria que ha cobrado la vida de casi 107 mil mexicanas y mexicanos, superando por mucho las estimaciones máximas de decesos que la Federación había previsto.

Antonio Soto consideró que en México debe empezar a discutirse con toda seriedad, la necesidad de activar mecanismos legales para fincar responsabilidades por la omisión y la actuación que ya se observa dolosa por parte de autoridades federales en el manejo de la crisis sanitaria.

El presidente de la República no entiende o no quiere entender la importancia de su investidura, y que sus declaraciones no son dichos que emite una persona a título personal, sino que por el cargo que ostenta tienen un peso específico, y evidencian la falta de seriedad con la que la crisis sanitaria se ha venido tomando por parte del Ejecutivo Federal.