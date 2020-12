Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los líderes de México “tomar en en serio” la pandemia de COVID-19 y poner el ejemplo con el uso de mascarilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no usará cubreboca, porque así se lo recomienda el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Ante el incremento del número de decesos y casos de COVID-19 en el país, la OMS alertó hace unos días a las autoridades mexicanas, pues señaló que “es una situación muy preocupante”, por lo que el doctor Mike Ryan, destacó que los “líderes” deben ser congruentes y mostrarle a la población que siguen las medidas contra COVID”.

Esta mañana, durante su conferencia en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reiteró que cumple con todas las medidas sanitarias que le recomendaron las autoridades de la Secretaría de Salud, desde que llegó la pandemia del virus SARS-CoV 2 al país.

“Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo la estrategia para enfrentar la pandemia, y desde el principio me han recomendado guardar la sana distancia, el aseo, lavarse la manos y tener mucho cuidado, cuidarnos, es lo fundamental”, dijo.

Asimismo, López Obrador insistió en que está en contra de las medidas sanitarias coercitivas, como el toque de queda, para disminuir los contagios de COVID-19, pues señaló que la población debe ser responsable y cumplir con las recomendaciones sanitarias sin ningún tipo de presión.

“Volvería recordar a todos que nos cuidemos, más que las imposiciones, de que no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra, esas recomendaciones y sobre que tienen que ver con el toque de queda o medidas coercitivas, todo eso que está a flor de piel de autoridades que quieren mostrar su mano dura, dictadura, todo eso no es lo más importante, lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia, de que debemos cuidarnos, de que ya somos mayores de edad, se ha dado muchísima información sobre lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer, entonces seguir esas recomendaciones”, dijo.

Al ser cuestionado sobre por qué no utiliza cubreboca, el mandatario federal afirmó que “no es indispensable”, ya que cumple con las otras medidas como la sana distancia.

“Hugo López Gatell y el Doctor Alcocer me dicen que no es indispensable, hay otras medidas, lo mejor es la sana distancia”, añadió.