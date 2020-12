Dos personas murieron y varias más resultaron heridas en una zona peatonal en la ciudad de Tréveris, al oeste de Alemania, luego de ser atropelladas por un vehículo este martes, detalló la policía local.

“Varias personas resultaron heridas luego de ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal en Tréveris. Evite el área, la policía está en el lugar junto con otros servicios de emergencia“, señalaron las autoridades en un mensaje en Twitter.

Según la policía, el conductor del automóvil fue arrestado y actualmente está bajo investigación.

BREAKING VIDEO: Aftermath – car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany.#Trier pic.twitter.com/aEaZnJLw4b

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020