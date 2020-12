La estrategia de seguridad en Morelia funciona, afirmó la comisionada de seguridad ciudadana del municipio, Julissa Suárez Bucio, al ser cuestionada por el alza de asesinatos en la entidad, pues refirió que para ver un cambio en el panorama habrá que esperar.

“La prevención no resulta de la noche a la mañana, por eso no vemos todavía los resultados deseados, la estrategia no falló, al contrario se está fortaleciendo y lo podremos demostrar en diciembre”, afirmó.

Al corte de esta redacción, en Morelia se efectuaron 47 homicidios en el mes de noviembre, 21 ellos a mujeres, sin que se conozca si alguno de ellos será catalogado como feminicidio, al respecto la funcionaria municipal apuntó que el gran problema de las ejecuciones son las drogas.

Explicó que, según datos de la Mesa Estatal de Seguridad, el 80 por ciento de los asesinatos en Morelia están relacionados con temas de adicciones, por lo que desde la corporación municipal se trabaja en el tema de la prevención al consumo y venta de estupefacientes.

Fue en el pasado mes de septiembre que la capital michoacana fue sede del arranque de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA), la cual a decir de Suárez Bucio es un programa que continúa fortaleciéndose.

Al cierre de año, la dependencia municipal realizará una presentación de resultados en donde se demostrará el bien que esta estrategia le ha hecho a Morelia.