El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este lunes a las empresas que distribuyen la harina de maíz evitar que el precio de la tortilla aumente, pues por el impacto de la pandemia de COVID-19 no se incrementaron los energéticos.

Pedirle a los productores de harina de maíz, a las dos empresas que distribuyen la harina, que nos ayuden para que no haya aumento, yo estoy seguro que vamos a contar con su apoyo, dada la circunstancia por la pandemia, además el esfuerzo que estamos haciendo porque no están aumentando los energéticos, el diésel, la gasolina, todos estamos ayudando, se han portado muy bien los empresarios de México, muchos a pesar de la crisis no despidieron a sus trabajadores, eso lo tenemos que reconocer”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Pedirles a los productores de maíz que nos esperen, no es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable para que esperemos unos meses”, agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tiene que acabar con la mala costumbre de iniciar el año con aumento de precios.

“Ahí venían los gasolinazos, los aumentos en todo, vamos a terminar con eso, que nos ayuden, ya habrá tiempo para hacer un análisis sobre los costos, le pedí a la secretaria de Economía que hablara con ellos”, indicó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, irá de su parte para dialogar con los empresarios.

“No se trata de resolver las cosas por decreto, tenemos que apegarnos a la realidad del mercado, pero hacer el análisis cuidadoso y nos esperen para ayudar a la gente, sin maíz no hay país, la tortilla es todo, entonces que nos ayuden”, afirmó el presidente.

Por su parte, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, dijo que se han mantenido reuniones con la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Profeco y Cofece sobre el tema.

“La tortilla en tortillerías a lo largo de este año ha tenido un aumento de 1.3 % acumulado en todo el año. En autoservicios la tortilla ha tenido un aumento de 0.9% a lo largo del año, afortunadamente es un sector que ha sido solidario con todos los consumidores”, indicó Sheffield.

“Hubo un aviso de estas dos grandes empresas de harina de maíz nixtamalizado de que iban aumentar 6.5% que, porque lo venían haciendo dos veces al año y ahora solo una, pero ustedes han escuchado el llamado del señor presidente”, añadió.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, comentó que si no han subido los energéticos ni otros insumos no habría motivos para incrementar la harina de maíz nixtamalizada, ni la tortilla.

“Algunos hablan de que quieren prever los aumentos del próximo año, pues que no le hagan al pitoniso, mejor que sean solidarios con todos nosotros como consumidores y hagan caso al llamado del presidente”, señaló.