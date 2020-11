Ante la exigencia del sector comercial de Morelia de instalarse, a como dé lugar, en torno al Santuario de la Virgen de Guadalupe, el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, aseveró que la decisión ya está tomada y no habrá vuelta atrás.

El municipio ya tomó una decisión, ya no nos vamos a mover, no estamos negociando nada, no se negocia con la vida y la salud, lo sentimos mucho, pero así va a ser.