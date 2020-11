Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pidió este miércoles a la población confiar en los jueces mexicanos en el caso del general Salvador Cienfuegos, que será repatriado por Estados Unidos a nuestro país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente acotó que no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie y refirió que debido a que los gobiernos no supieron actuar a la altura de las circunstancias “nos quedamos con la idea de que lo de afuera era lo cierto, lo justo, y todo lo de México lo de nuestro país era corrupción, impunidad, estado de chueco no de derecho, eso ya pasó”.

López Obrador señaló que hay que entender que existe una nueva realidad y que las cosas están cambiando porque ahora hay moralidad en el gobierno.

Añadió que su gobierno no podía hacer nada que pusiera en duda su integridad moral, que es lo más importante.

“Se lleva a cabo este proceso, aquí se va a juzgar, porque ya se abrió una investigación, una autoridad competente y recta de México decidirá si hay elementos para juzgar al general Cienfuegos o no y será con apego a la legalidad, sin influyentismo que eso ya se terminó, por eso hablo de una nueva realidad y con apego a la verdad, y siempre de cara al pueblo, con transparencia, no hay acuerdos en lo oscurito, como era antes”.

El presidente pidió tener confianza en nosotros mismos porque México ya es otro país con otro gobierno.

Destacó el cambio de mentalidad del pueblo y la decisión de los mexicanos de llevar a cabo un cambio, una transformación.

“El motor del cambio es el pueblo, asumamos que son otros tiempos y esperemos, habrá oportunidad para ir conociendo todo el proceso, como se vaya presentando, pero porque tenerle confianza a un juez o jueza a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva circunstancia a un juez, una jueza a un fiscal en México”.

Pidió esperar a que hablen los hechos porque el proceso de transformación ya inició y está dando frutos.

Destacó que las autoridades de Estados Unidos le tomaron la llamada al canciller Marcelo Ebrard, lo que es muestra de que existe una relación de respeto.

López Obrador subrayó la política exterior de México, bajo los principios de no intervención, autodeterminación de nuestros los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos.

“Es apegarnos a esos principios y llevarlos a la práctica y hacer valer nuestra soberanía, nuestra independencia. Es algo realmente nuevo, del todo nuevo, llevaba mucho tiempo que no sucedía y vamos a seguir conociendo de todos, estos procesos”.