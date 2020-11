Sólo las personas que están “hasta arriba de la pirámide” del Gobierno son las que donan su sueldo y aguinaldo para el combate a la pandemia de la COVID-19 y proveer más recursos para tener los insumos necesarios, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que con el bono de fin de año de los altos funcionarios se hará la compra de ambulancias para los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

“La mayoría de los trabajadores al servicio del Estado reciben de manera completa su aguinaldo y solo los que estamos hasta arriba de la pirámide, los altos funcionarios, estamos donando parte de nuestro sueldo y del aguinaldo, pero voluntariamente, no hay ningún descuento por parte de la Tesorería de la Federación“, dijo el titular del Ejecutivo.

“A todos nos llega nuestro sueldo completo y nuestro aguinaldo”, agregó López Obrador, sin embargo, dijo que voluntariamente se hace la aportación y pronto se dará a conocer cuánto se ha recaudado.

El mandatario federal adelantó que se tratará de una bolsa de alrededor de 80 a cien millones de pesos que se va a destinar a la compra de ambulancias para 80 hospitales del IMSS-Bienestar.

“¿Por qué a estos hospitales? Porque son los que están ubicados en las zonas más pobres y marginada del país, por ejemplo, allá en Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, que hay un hospital IMSS-Bienestar, ahí va a estar una nueva ambulancia”, aseguró.

“¿Por qué la ambulancia?”, cuestionó, se eligió así debido a la necesidad de realizar traslados de personas enfermas a hospitales donde haya atención especializada.

“Por ejemplo, para la atención de un infarto son tres, cuatro, cinco horas y cuando hice el recorrido, hicimos el recorrido la primera vez por esos 80 hospitales, nos encontramos, no sólo que no había médicos y no había especialistas, sino que no había ambulancias o había una ambulancia que permanecía mucho tiempo en el taller y que cuando llegaba una gente que requería ser trasladada a donde pudiese tener una intervención para enfrentar un infarto, pues no había cómo trasladarlos y se morían o se mueren si no tienen la posibilidad de llegar a tiempo; esto lo saben perfectamente los médicos”, contó.