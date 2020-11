De tinta y rebeldía: 2020 ya no nos sorprendas

Si Marty Mcfly y el Dr Emmet Brown hubieran viajado en el DeLorean al año pasado para contarnos que en el 2020 se iba a desarrollar una de las pandemias más mortíferas de la historia, que el PRD se iba a aliar con el PRI, que Donald Trump no iba a reconocer su derrota en las elecciones de Estados Unidos de América, que diputados tomboleros de Morena tendrían el descaro de aspirar a nuevos cargos de representación popular y que Alfonso Martínez tendría la desfachatez de regresar a la vida pública del Estado, tengan la seguridad de que los tildaríamos de locos, mentirosos y alucinados.

Y es que cuando pensábamos que el 2020 ya no podía darnos más sorpresas, nos encontramos con cosas tan fuera de lo normal como la reunión que sostuvieron la semana pasada algunos de los aspirantes a la gubernatura de Michoacán en un “humilde” restaurante de la ciudad de Morelia llamado “Las Trojes”, donde acordarían una posible alianza en contra de Morena, donde el único que llevaba las de perder era el ex Presidente del PRI en el Estado; Víctor Silva Tejeda, ya que no representa más que una pequeña minoría al interior del partido tricolor, contrario a los representantes del PRD y el PAN, partidos que son mangoneados por Silvano Aureoles y Marko Cortés respectivamente.

Sin embargo, uno de los invitados especiales fue aquel que navegaba con bandera de independiente y que hoy está esperando a ver si alguien arropa su candidatura a la gubernatura del Estado, a la alcaldía moreliana o hasta a una jefatura de tenencia. Pero, ¿no que sin partidos era mejor?.

No obstante, la oposición también ha aprovechado un escenario político que concierne a todos los mexicanos, me refiero a las elecciones de los gringos, donde panistas se lanzaron contra el Presidente de México para reprocharle el no haber felicitado a Joe Biden por su victoria, es decir, que el nivel de política que se maneja en nuestro país es bastante chusco y no queda nada alejado de la realidad de películas como la Ley de Herodes, El Infierno o La dictadura Perfecta.

Sin embargo, dicen por ahí que todos tenemos derecho a votar y a ser votados, pero no la frieguen, algunos diputados emanados de la tómbola morenista, hoy se sienten con el derecho de representar a los michoacanos en la gubernatura del Estado, habría que recordarles que la máxima representación al Solio de Ocampo no sale en las Zucaritas, ni en los Choco Krispis, se debe tener una amplia trayectoria para comprender un Estado polarizado y politizado hasta la médula.

Esto nos deja en claro que el 2020 ha sido un año fatídico y sorprendente en casi todos los aspectos, sin embargo, en los meses que restan seguramente seguiremos viendo promesas vacías, shows mediáticos y movimientos dentro del tablero político-electoral, así que no se sorprendan con el año del revés.