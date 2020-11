Ante la amenaza de comerciantes de instalarse en torno a las fiestas guadalupanas, aún sin la autorización del municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, los llamó a actuar con cordura y prudencia ante la pandemia de Covid-19.

El funcionario municipal detalló que la decisión de no autorizar la instalación de puestos de venta este año, se tomó debido a que los contagios de coronavirus en la capital michoacana continúan creciendo, y esto solo abonaría a aumentarlos más.

“Se dio la circunstancia que habíamos platicado desde un inicio, que si los contagios estaban al alza en fechas aproximadas a la realización de esta fiesta de la Virgen de Guadalupe, no se daría el permiso correspondiente, (…) no vimos la manera de cómo asegurar que no haya altas concentraciones de personas”, comentó.

Arróniz Reyes aseguró que en cambio de instalarse en estas fechas, se les autorizó poner sus puestos en torno a la temporada de fin de año, por lo que sentenció que no habrá mayores negociaciones, aún con la amenaza de la instalación sin permiso.

Por último, refirió que no se trata de tener desencuentros entre ambas partes, sino llegar a un común acuerdo por el bien de la ciudadanía.

“No se trata de medir fuerzas ni envalentonarse unos y otros, no queremos usar una situación de carácter amenazante, pero tenemos la responsabilidad que no haya altas concentraciones”, refirió.