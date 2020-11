El Distribuidor Vial Mil Cumbres de Morelia lleva hasta la fecha un 35 por ciento de avance en recurso ejecutado, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jesús Antonio Mazier Contreras.

Además reveló que la desaparición de fideicomisos a nivel federal no afectará el desarrollo de esta obra de gran calado para la ciudad, pues el Gobierno de Michoacán cuenta con todo el dinero para su ejecución al 100 por ciento, ya que antes de la licitación la bolsa de recurso debe estar completa.

El dinero ya lo tenía el gobierno del estado, para poderla licitar tenían que tener el dinero. el arquitecto Hugo Raya (secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán) ha sido muy cuidadoso en ese aspecto, no se mete en problemas y no empieza una obra en la que no tenga primero el dinero.