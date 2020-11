Más de dos mil millones de pesos de recorte para Michoacán en 2021, son los que se prevén en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), disminución que el alcalde de Morelia y aspirante a la gubernatura, Raúl Morón Orozco, calificó como buena y justa ante las necesidades del estado.

El edil reconoció que existe un recorte de 4.2 por ciento para Michoacán, no obstante, aseguró que todos los rubros de atención esencial para la ciudadanía serán atendidos, como lo es infraestructura, programas sociales, el sector salud y la educación, todos ellos son mayores afectaciones.

“Yo no lo veo tan gravoso, yo creo que es muy difícil que haya algunos ajustes en lo particular, (…) es una reducción mínima a estados y municipios, en Morelia no tenemos ningún problema con esa reducción en lo absoluto”, apuntó.

El ex senador subrayó que es momento que los gobiernos estatales y municipales “se aprieten los pantalones” para invertir los recursos públicos en donde realmente se necesitan, con transparencia y eficiencia, sin actos de corrupción, lo que hará que el presupuesto aprobado rinda sin problemas.

Resaltó que desde la Federación se le informó que Mexico se está recuperando satisfactoriamente de manera económica en el país, dijo que aumentó la capacidad crediticia de las instituciones bancarias y con ello el flujo de recursos para la gente de pie.

“Yo creo que las cosas van bien económicamente hablando, cuando hay crisis como esta tiene recuperaciones gravísima, la manera de atenderlas son diversas, ante se recurría a la deuda pública, ahora no, ahora es constreñir el gasto a ser un gobierno más austero y a distribuir el recurso a donde más se requiera”, mencionó.

Por último, invitó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a ser respetuoso de las decisiones del poder legislativo, esto luego de que exhibiera públicamente a los diputados que votaron a favor del recorte en el PEF.

Explicó que hasta la oposición debe ser respetuosa de las instituciones, expresando su opinión pero siendo cuidadosos de lo que señalan.