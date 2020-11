Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprobaron la actitud mostrada de los diputados federales de MORENA al aprobar un presupuesto federal para el ejercicio 2021 que no responde a las necesidades de las y los michoacanos, defraudándolos así una vez más.

Víctor Manuel Manríquez, presidente del PRD en Michoacán, condenó los recortes presupuestales por parte de la Federación y los diputados federales de MORENA, que para Michoacán significan 7 mil 728 millones de pesos menos, dejando en el desamparo a las y los michoacanos, y sin atención a diversos sectores, entre ellos la seguridad, por la extinción del FORTASEG.

Me parece lamentable que los Diputados Federales de MORENA no hayan analizado el Presupuesto, que no hayan respondido a las demandas de la ciudadanía que los colocó en el lugar donde están, que no hayan evitado este recorte presupuestal, están entonces de levantadedos y levantamanos en el Congreso de la Unión, obedeciendo las órdenes del Presidente, señaló Manríquez González.