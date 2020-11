¿Quién puede resistirse a unos deliciosos tamales? Nadie, ni siquiera un agente de la policía fronteriza de Estados Unidos, quien fue captado en video mientras le compraba unos a un vendedor que se encontraba del lado mexicano, sin que el muro de Trump ni las ideologías se interpusieran entre ambos.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo entre la reja metálica que divide a México de su vecino del norte, el comerciante le ofrece el rico manjar al uniformado.

“Tómalo. Si no te gusta, no me lo pagas. Pruébalo primero”, le dice al oficial para convencerlo de que compre.

Una vez que el agente le toma la palabra, el comerciante le dice que el precio es lo equivalente a un dólar.

Al final, su técnica de venta funcionó, el oficial de la Border le compró y ambos continuaron su camino.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y muchos usuarios aplaudieron la labor del comerciante, y recordaron que el tamal es un platillo mexicano valorado en todas partes del mundo.