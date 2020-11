Profesores agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Poder de Base, retomaron el bloqueo que realizan en las vías de la ciudad de Morelia, debido a que no hubo avances de las negociaciones entre sus representantes y la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México.

Este lunes el secretario de organización de la ciudad de Morelia, Mauricio Villalobos, había señalado que, como muestra de buena voluntad sus correligionarios retiraron los obstáculos te habían colocado en los rieles de el tren, para facilitar el diálogo entre sus representantes y la titular de la Segob Olga Sánchez Cordero.

Sin embargo, esta mañana han decidido retomar el bloqueo debido a que estas negociaciones no se dieron.

Mediante un comunicado oficial los miembros de la CNTE señalaron que sus representantes no fueron atendidos por Sánchez Cordero sino que se les ofreció una reunión con otros funcionarios de la Segob a la cual decidieron no ingresar, por lo que no hubo avances en la resolución de su pliego petitorio y por ende se mantendrá el bloqueo que ya suma más de 25 días en ese punto.

A esto se suman bloqueos en los municipios de Maravatío, Uruapan y Pátzcuaro.