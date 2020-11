El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió la mañana de este martes a Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, investigar y dar con los autores de la represión policial que se registró ayer contra una protesta contra los feminicidios en Cancún, donde los elementos dispararon para tratar de dispersar a los manifestantes.

“La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza. No se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias, que no se acomodan a los nuevos tiempos. No a la represión, es lo que podemos decir. Y que en efecto se haga la investigación”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que hay dos versiones de los hechos: “Una de que tuvo que ver con el Gobierno Municipal esta agresión. Y la otra versión es que tuvo que ver la Policía Estatal y que en Quintana Roo hay Mando Único, es decir, que el control de las policías municipales la tienen en el Gobierno del estado”.

Por ello, consideró que el Gobernador de la entidad debería indagar y aclarar “lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones”. López Obrador afirmó que el proceso “no lleva mucho tiempo, no tiene por qué tardarse tanto”.

“Eso lo debe hacer el Gobernador. Y además ya lo ofreció. Ayer vi un mensaje del Gobernador en ese sentido. Si no se hace esta investigación o no es satisfactoria, que yo creo que puede ser eficaz y que haya una actuación, justicia rápida, hoy mismo si hay voluntad. Nada de estar protegiendo a nadie. Cuando hay un asunto así, se debe de actuar sin contemplaciones. No debe haber impunidad ni protección a nadie”, subrayó.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que “en caso de que no sea aclararan los hechos, se deslindaran responsabilidades, y se castigara a quienes dieron la orden y a quienes actuaron como lo hicieron, los afectados deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es más, por oficio debería intervenir”.

“Esperemos a que la autoridad estatal decida. Vamos a esperarnos y que el Gobernador dé a conocer los hechos y se finquen responsabilidades […] Que se espere a que el Gobierno del estado sea el que investigue como lo ofreció el Gobernador y tengamos confianza en que se va a actuar y castigar a los responsables. Y si no es así, es la Comisión de Derechos Humanos y si es necesario, también la Fiscalía si hay elementos por el uso de armas de grueso calibre o lo que corresponda”, concluyó.