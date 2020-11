El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ley se tiene que aplicar a cualquier ciudadano, luego de que su hermano Pío López pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frenar la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) en su contra por el video en el que aparece recibiendo una bolsa presuntamente con dinero, al asegurar que los hechos ya prescribieron y la ley no es retroactiva.

“Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano. Y que sean los ministerios públicos y los jueces los que decidan. No hay influyentismo, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo”, dijo.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, indicó que deberá ser la autoridad competente la que resuelva el asunto, “yo no le voy a hablar a un juez, a un ministro”. Y reiteró que las autoridades del Poder Judicial son independientes: “llevo como un año y medio sin ver al fiscal presencialmente, creo que lo vi en una teleconferencia, ya cambió esto, no somos iguales y no luchamos para ser lo mismo, no es más de lo mismo”.

Comentó que la autoridad electoral debe determinar si los hechos ya prescribieron o debe continuar la indagatoria en contra de su hermano y mencionó que su gobierno no permitirá la corrupción y no se protegerá a nadie.

“Aunque se trate de mi familia. Nunca he visto, desde que soy Presidente, al presidente del consejo del INE, nunca lo he visto, al del Tribunal Electoral tampoco”.