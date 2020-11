Inverosímil el “empate técnico” de Raúl Morón a Cristóbal Arias

Ni Raúl Morón ha empatado a Cristóbal, ni el senador ha descendido. La diferencia entre ambos es de 20 puntos según datos de finales de octubre en Massive Caller.

Cristóbal Arias se mantiene como el favorito. Sigue a la cabeza. El giro y su crecimiento es más sólido, en cambio, Raúl Morón se consolidó en quinto lugar con menos de 5% en la contienda interna de Morena respecto a los datos que observamos igualmente en Massive Caller.

Es por ello que, urgentemente, Morón necesitó oxígeno para mantenerse en la lucha por la candidatura. Dicen que en el amor y en la política todo se vale, pero, los datos que revelaron ayer algunos medios locales son totalmente un disparate a pesar de ser subministrados por una encuestadora que estoy completamente seguro— que se hizo con el afán de polarizar una contienda que prácticamente esta saldada a favor de Cristóbal Arias Solís.

Si hacemos una pequeña retrospección de lo que pasó en 2018, podemos darnos cuenta de la magnitud de lo que se asoma en Michoacán. Según las referencias que promedió AMLO, fueron las mismas que anticiparon su victoria y su intención efectiva. De hecho, el Financiero fue el más atinado. Esos mismos datos revelan el inmejorable comportamiento del oriundo de Churumuco; siendo así, entiendo perfectamente la desesperación que debe estar pasando, Raúl Morón. Esa misma ansiedad la vivió Ricardo Anaya que, en muchas de las ocasiones, aseguró haber empatado a López Obrador con encuestas hechas cuchareadas, cuando la realidad venía acompañada de un margen holgadísimo para el ahora presidente. Eso se materializó, recuerdan.

Por supuesto que todos los procesos son distintos. Sin embargo, hay una semejanza en lo que aparentan mostrarnos cuando la realidad es que, Cristóbal, es el favorito.

Raúl Morón no ha superado a Cristóbal Arias, eso es un antecedente fundamentado. El hecho de que una medición tendenciosa apareciera citando algunos datos “cerrados” en la fase previa, nos arroja una lectura amplia. Primero, hablar de un empate técnico cuando más de 38 investigaciones han confirmado el paso aventajado del Senador al presidente municipal, superan cualquier hipotético ambiente igualado. Más bien, para mantenerse en la pelea, el edil de la capital Michoacana le urgía un resultado a estas alturas del partido; sin embargo, me quedaron muchas dudas e inquietudes.

A partir de que surgieron los primeros sondeos realmente existió un proceso donde el edil de Morelia se acercó, sin embargo, de desplomó al quinto lugar. Entonces, no cabe duda de que, Raúl Morón, está ávido y deseoso de un resultado de esa naturaleza. No obstante, y por razones obvias de poder de convocatoria del Senador, el munícipe nunca ha estado a la altura de la competitividad. Eso me extrañó más del sondeo reciente de buendia&laredo . Ahora, ¿por qué solamente evaluaron a 3? Es evidente que, lo que pretendían, era situar a Cristóbal y Morón en un terreno directo. Saben perfectamente que es el aspirante más fuerte, por ello intentan evidenciarlo con un ejercicio que, repito, dejó mucho que desear.

Es obvio que morena arrastra un potencial enorme; en esa coyuntura, es garantía el triunfo como marca. Sin embargo, para llegar sumamente consolidados y competitivos a un escrutinio democrático, ha sobresalido únicamente, Cristóbal Arias Solís, es más, como abanderado el porcentaje de estimación crece.

Recuerden: estamos en presencia de una fase previa en la selección de lo que será el candidato; por ello la pugna al interior de aquellos que no gozan de la simpatía de las mayorías. Ahí, el presidente municipal de Morelia, está muy alejado del ahora senador Arias Solís.

Tan solo en el último mes, cuatro instituciones encuestadoras que cumplen con los requisitos del INE, mostraron el pulso de la sociedad; bajo este panorama, Massive Caller exhibió 20 puntos de ventaja entre el primero y el quinto sitio. Cristóbal superó a Raúl con ese margen; lo mismo, con una bastante distancia consulta Mitofskyplasmó hace una mes un sondeo interno en medio de simpatizantes y seguidores. Ese golpe indudablemente fue el más contundente para frenar las aspiraciones del ahora presidente municipal; ahí, el paso, es de 40 puntos de trecho que le lleva Arias Solís al alcalde de la capital del Estado de Michoacán.

A pesar de que esos dos estudios fundamentaban el paso avasallador de Cristóbal, se redobló la dirección sólida del Arias Solís. Ahí, le siguieron un par de investigaciones sumamente contundentes en sus datos duros. Eso, confirmó el momento inmejorable y dominante del oriundo de Churumuco a la gubernatura. En el caso de Índice, Información y Análisis mostró 7 puntos porcentuales de diferencia entre el legislador y el edil de Morelia; asimismo, en una ponderación abierta, igualmente superó Cristóbal a Morón.

Y por si fuera poco, el diario nacional el Financiero, publicaron una metodología en varios estados de la república. En Michoacán, el único que destacó para ganar la gubernatura con un margen monumental fue Cristóbal Arias Solís, con casi 20 puntos de diferencia del segundo lugar; entre esa misma investigación, hubo un dato contundente: Raúl Morón ni siquiera apareció en la estimación de dos escenarios diferentes. Hay que recordar que, Alejandro Moreno, es uno de los especialistas más atinados en los pronósticos.

Ya lo hemos repetido, Raúl Morón no la tiene fácil, de hecho, solo un milagro puede meterlo a la candidatura. Es más, algo enigmático fuera de serie y de la propia naturaleza. Por ello, no hay nada que arrebate la selección del aspirante a morena. En esa lógica apunta que será Cristóbal Arias, el abanderado de regeneración Nacional.