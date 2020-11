El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que él nunca le faltaría el respeto a la figura del Presidente de la República, ni a quien actualmente funge como tal, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, enfatizó que el mandatario federal sí violenta la investidura presidencial y las leyes del país.

Yo nunca le voy a faltar al respeto al presidente ni a él como persona, no sé si el decir las cosas como uno piensa, fijar una postura como uno piensa, es una falta de respeto.

Esto luego de que López Obrador acusara a los gobernadores de la Alianza Federalista de faltarle al respeto ante la denuncia de no haber atendido las peticiones de los mandatarios estatales para reunirse a revisar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021.

Aureoles Conejo aseveró que su intención y la de sus homólogos es concretar una reunión en donde se revise y se discuta el decremento del presupuesto para el próximo año, que en el caso de Michoacán es de un 6% y que conjugado con la extinción de los fideicomisos federales, suma una reducción de 7 mil 700 millones de pesos.

Refirió que tras cinco cartas de petición para una reunión con el Presidente, la federación ha hecho caso omiso, por lo que ahora presionan para lograr una junta con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez antes de 15 de noviembre, fecha en la que se aprobaría el presupuesto sin modificaciones, hasta el momento.

No obstante, de no conseguirlo, no descartó que la Alianza Federalista realice manifestaciones al interior del sus estados y en la propia Ciudad de México.

Estamos pidiéndole a Hacienda pero que nos reciba antes del 15 de noviembre, es un tema de Michoacán porque el gobierno central se lleva el dinero de Michoacán y no lo regresa, no estamos acusando de que ellos lo hacen, ya estaba, pero ellos lo hacen más rigurosamente.

Acorde a Ley de Coordinación Fiscal, del presupuesto que recibe la federación a través de impuesto y recaudaciones, el 80 por ciento del monto total se los queda el Gobierno Federal, el 16 los estados y solo un cuatro por ciento los más de dos mil 400 municipios del país.