En Michoacán se realizará un diagnóstico general de los funcionarios públicos y políticos que han practicado violencia en cualquiera de sus manifestaciones, especialmente en la de género, expuso la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca.

Este estudio se realizará en conjunto con la Secretaría y diferentes colectivas feministas con la finalidad de acercar propuestas al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para que el próximo proceso electoral de Michoacán se lleve a cabo con inclusión y paridad de género, con candidatos ejemplares y que no adeuden a la sociedad en ningún sentido.

Asimismo, Hernández Abarca explicó que dentro de los lineamientos se encuentra que las personas interesadas en contender en el proceso electoral de 2021 deberán firmar una carta compromiso en la que aseguran no haber sido sentenciados por violencia en cualquiera de sus manifestaciones y tipos; no haber sido acosadores u hostigadores sexuales; y no ser deudores en los deberes de asistencia alimentaria.

La titular de la Seimujer explicó que los partidos políticos jugarán un papel importante en la aplicación de estos filtros para seleccionar correctamente a las y los contendientes y así garantizar que no participen agresores de mujeres.

Otro de los proyectos que se presentarán ante el órgano electoral en el estado es la inclusión de la paridad de género con perspectiva juvenil para que se aperturen las candidaturas a mujeres jóvenes que deseen participar en la contienda, sin ningún tipo de limitación por su edad.

Estas propuestas serán entregadas la próxima semana y se espera tener una respuesta favorable por parte del órgano electoral en el estado.