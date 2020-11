El diputado Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa que busca que el grave delito de feminicidio no tenga prescripción en Michoacán.

Estrada Cárdenas explicó que la iniciativa tiene como fin terminar con la impunidad de la que pudieran gozar quienes cometan feminicidio, pues actualmente este delito puede prescribir de acuerdo al Código Penal del Estado de Michoacán.

Si ponemos el caso hipotético de una persona que a sus 18 años comete el delito de feminicidio, y no se le logra atrapar en 35 años, a sus 53 años de edad gozaría de plena impunidad, pero de aprobarse esta iniciativa, en los términos planteados, esto ya no sería así, ya no habría impunidad en Michoacán para quienes comentan el grave delito de feminicidio.