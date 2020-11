El Centro Histórico de la ciudad de Morelia y toda la zona de monumentos podría ser cerrado al tránsito vehicular en días feriados o cuando se prevean grandes concentraciones de personas, informó el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, quien aseguró que esta decisión se tomará en razón al aumento de contagios de Covid-19 en el municipio.

En rueda de prensa, el funcionario municipal reconoció que debido a la gran afluencia de turistas y visitantes durante las celebraciones de Noche de Ánimas, del 30 de octubre al 02 noviembre, se planteó la idea de cerrar toda la zona de monumentos en días que puedan generar grandes visitas a este espacio.

Precisó que la administración municipal no previó la concentración de cientos morelianos y visitantes en las plazas públicas y los portales, por lo que no hubo mayores controles sanitarios en el centro de la ciudad, sin embargo, aseveró que esto no volverá a pasar.

“Lo qué pasó fue que al estar cerrado Pátzcuaro y otros sitios de visita, la gente se quedó en Morelia, y al ser un festejo en fin de semana y puente, la gente salió a las calles y ahí estuvo el problema”, apuntó.

Arróniz Reyes señaló que además de un posible cierre del Centro Histórico, también se prevé la restricción de horarios en bares y centros nocturnos, pues dijo que pasadas las horas de la madrugada, los dueños o responsables de los comercios no atendían las medidas sanitarias ni había respeto por lo aforos.

Al corte de esta redacción, Morelia se posicionó como el municipio con mayor número de contagios del virus SARS-Cov-2 en Michoacán, acumulando cinco mil 623 enfermos.