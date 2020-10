En una primera fase, el Gobierno de México, a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), adquirirá 384 claves de medicamentos por 32 mil millones de pesos, informó Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Durante la conferencia matutina, en la cual se estableció un acuerdo para la compra de medicinas del sector público en el extranjero, Herrera precisó que los recursos saldrán del presupuesto del sector salud, parte del cual es alimentado de instrumentos como el Fondo de Salud para el Bienestar.

Indicó que las ventajas presupuestales de este convenio son que la UNOPS es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuyo mandato principal son las contrataciones públicas transparentes, bajo la perspectiva del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

Además, dijo, ofrece soluciones para luchar contra el fraude y la corrupción, aumentando así la competitividad y la eficacia; cuenta con más de 20 años de experiencia en la adquisición de medicamentos; y posee un observatorio regional de precios de medicamentos de 21 países que le permite acceder a referenciaciones de precios, lo que fortalece sus investigaciones de mercado.

El titular de la SHCP precisó que la UNOPS establecerá los hitos –cuando hagan la adjudicación de un contrato, cuando se haga el embarque del medicamento o cuando lleguen a México– que detonarán cada uno de los pagos que hará México a través de una carta de crédito, la cual será el vehículo financiero que respaldará el convenio.

“La mayor parte de los hitos se van a dar en el 2021, pero si la UNOPS se moviera rápido y alguno de esos hitos se cumplieran en este año, hay una parte de estos que se tendrían que adjudicar con recursos de este año”, apuntó.

El convenio entre México y la UNOPS comenzará con el establecimiento de los términos y las condiciones de la transacción. Luego, México instruirá al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para que emita una carta de créditos que será enviada al banco de la UNOPS, el cual, a su vez, le notifica a la UNOPS.

Con esto, la UNOPS reportará los hitos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual le reportará a Bancomext que puede empezar el proceso de pago que se realizará en una operación entre banco y banco.

Herrera comentó que el Insabi será la contraparte que operará con la UNOPS para acumular el conjunto de demanda de medicinas de las distintas entidades: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), IMSS, ISSSTE y Petróleos Mexicanos (Pemex); hacer el presupuesto y liquidar la carta de crédito.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este año se incrementó el presupuesto en salud pública en 40 mil millones de pesos y adelantó que en 2021 habrá un incremento de 9% en términos reales.

“Se incluye lo que va a significar el costo de la vacuna que ya está cubierto, ya es un presupuesto comprometido, en algunos casos ya se entregaron anticipos. Decirle al pueblo de México que no nos va a faltar presupuesto y no nos falta porque estamos ahorrando, no se permite la corrupción, no hay lujos, y hay austeridad republicana. Por eso, aún con esta emergencia sanitaria tenemos presupuesto para que el pueblo tenga las medicinas y vacunas”, subrayó.