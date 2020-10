Al informar que el Gobierno Federal ya investiga a un facturero que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una iniciativa de ley para desaparecer el outsourcing.

“Va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como el de los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de la corrupción, encubridores. Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la hacienda pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, expresó en conferencia matutina.

“¿Saben cuántos empleados tenía formalmente? Doscientos mil empleados para quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores, para que no les cubrieran a los trabajadores sus prestaciones, para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero, en febrero. Pues eso se va a terminar”, expresó en conferencia matutina.

Sostuvo que en sexenios pasados se hicieron reformas para que las empresas no tuvieran que hacer trámites administrativos y que estos fueran delegados a otras firmas que les administraban los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social y el pago al Infonavit.

“¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, subrayó.

El primer mandatario afirmó que ahora las empresas saben que en México hay un auténtico Estado de derecho y que por eso están llegando más inversiones.

“Saben que ya no es un Estado de chueco, un Estado de cohecho, que no se permite la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate. Por eso les dije a los expertos tecnócratas neoliberales que íbamos a caer por los efectos de la pandemia en la economía, pero que nos íbamos a recuperar pronto. Dijimos aquí, se pronosticó: va a ser una ‘V’; pues ya está recuperándose la economía en el país afortunadamente, ahí vamos poco a poco”, apuntó.