Massive Caller y su pronóstico para el CEN de Morena; también anticipó triunfo en Michoacán

A partir de que inició la ponderación que midió cada una de la intención a los suspirantes en el seno de Morena en Michoacán, Cristóbal Arias destacó. Se mantuvo ahí: aventajando desde un principio el sondeo entre quienes podrían abanderar al partido. Al igual, no solamente lo hizo de forma continua, sino, aventajó con un porcentaje sumamente considerable e irreversible.

Esa base sólida que ha sostenido con más de 10 puntos porcentuales de ventaja del segundo lugar, lo sitúan como el candidato virtual de Morena.

Si examinamos un poco el trabajo que realizó Massive Caller en los pronósticos de la dirigencia Nacional, en definitiva, fue muy preciso en el momento que ofreció su estimación en las semanas previas desde que inició el esquema de encuestas para presidente de Morena.

Su elevada predicción fue sumamente clave en la llegada de Mario Delgado.

Ese mismo sondeo en esta fase previa en la que dará inicio la operación de encuestas a partir del 15 de Noviembre, ha subministrado una influencia preponderante de medición a favor del Senador Cristóbal Arias Solís, de igual forma, demostraron su ritmo sobresaliente rumbo a la candidatura de Morena.

Esa capacidad de convocatoria que divulgó la encuestadora regiomontana dio a conocer que, la opinión de la población, aumentó en el último mes de octubre a favor del senador Cristóbal; es decir, a estas alturas del partido, su estimación no solo creció, sino se consolidó como el favorito de Morena. Ese trecho manifestó que, a mediados de diciembre, Regeneración Nacional tendrá candidato a la gubernatura del Solio de Ocampo.

Si nos fundamentamos en la encuesta del Financiero: una de las más exactas del 2018 y en la predicción para presidente del CEN de Morena, podemos concluir que, Cristóbal Arias Solís, camina con un grado de liderazgo e intención del voto que es indispensable en todos los procesos electorales.

Al estudiar solamente estas dos casas encuestadoras que realizaron estudios en la estimación de presidente del CEN de Morena, partimos del hecho que, su trabajo, habló en un grado mayor de su atinada ponderación en el momento que levantó los distintos ejercicios demoscópicos. Con base en ello, no existe ni la más mínima duda, ni mucho menos un margen de error para ir anticipando el desenlace que tendrá el mecanismo que aplicará el Comité Ejecutivo Nacional de Morena que encabezará Mario Delgado para seleccionar a los 15 aspirantes al despacho de la administración pública estatal.

Ahí, habrá condiciones naturales que respaldan el legítimo efecto que acumuló Cristóbal Arias Solís durante un año. También, se demostrará el poder de arrastre que concentró en más de 38 ejercicios que concluyen lo mismo: Cristóbal es el favorito tanto de militantes como de simpatizantes de Morena, asimismo, de la inmensa población michoacana que anhele el cambio en la transición venidera.

Notas finales

Así como trascendió el cierre por la dirigencia Nacional de Morena, así, se reafirmará la candidatura de Cristóbal, y su arribo inminente al Solio de Ocampo. En esa batalla, se ha demostrado dos cosas preponderantes: no hay nadie, absolutamente nadie que le pise los talones, lo mismo, ni el bloque de partidos que se anda organizando le ganaría la pelea por la gubernatura al senador Arias Solís. Para citar tan solo un ejemplo, Massive Caller ratificó el paso sólido de Morena con casi 38%; le sigue el PAN con 18%; PRI 9.5%; y sumido en un cuarto lugar al PRD con 5%.

Aunque lo hemos repetido que esto no funciona así matemáticamente, el capital de bloque opositor no les alcanzaría; esto sin contar el desastre que arrojaría su coalición como pasó en 2018. En ese mismo reconocimiento, El Financiero también fundamentó que, con Cristóbal Arias Solís, la estimación sube, es decir, su liderazgo es sumamente competitivo para no poner en riesgo una elección ganable en términos políticos.