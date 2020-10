Gran Alianza por Michoacán #GAxM

En Michoacán el PAN, el PRI y el PRD deben hacer una #GranAlianza para competirle al MORENA por la gubernatura. Cualquiera de los tres partidos que juegue solo, perderá. Esto lo dice una encuesta seria a la que tuve acceso, hace un par de días.

La pregunta obligada es: ¿lograrán esta alianza? Los panistas ya aceptaron ir en Candidatura Común con el PRI y el PRD por la gubernatura. Ahora, hay que esperar la definición de los tricolores y los amarillos. Se antoja que lo aceptarán, para competir con dignidad.

Otra pregunta: ¿quién pondrá al candidato o candidata? Aquí está lo complicado, porque cada partido ha jugado mediáticamente -en meses recientes-, a intentar generar la percepción de que son “ellos los fuertes”, los que merecen poner el nombre. En realidad, hacen un juego de vencidas, hacen un intento por provocar ideas en la mente de las personas y de algunos periodistas; pero su realidad, la están midiendo con encuestas desde hace meses y solo ellos saben quién en verdad tiene la fuerza para poner a la candidata o al candidato a gobernador.

De hecho, los panistas ya levantaron la voz para decir que aceptan la Candidatura Común, siempre y cuando se postule a alguien no vinculado con los partidos políticos. En realidad, para efectos de estrategia de neurocomunicación política y neuromarketing político, me parece adecuado. Esto que plantea el PAN, es de lo más inteligente que he leído recientemente; ¿por qué? porque vale la pena pulsar ya, cómo caería en el cerebro de las personas la figura de un apartidista, como candidata o candidato.

Los aspirantes y los nombres “de siempre” ya se conocen y ellos harán su lucha. Eso está bien, y ayudarán a esta pretendida alianza, porque algunos de ellos ya son marcas consolidadas y mandarán un mensaje de que la alianza es atractiva. Sin embargo, otro escenario es enfrentar a la marca MORENA con una marca más limpia, una que sea apartidista.

Pero bueno, esto tiene que ver con lo político; con la grilla, ¿pero cómo comunicar esa #GranAlianza?

Aquí hay un gran reto para los partidos políticos interesados.

Un trabajo importante será confeccionar el encuadre. En realidad, es casi un hecho que será una Candidatura Común lo que pactarán, y no una alianza, aunque en los hechos sí lo será. El problema del concepto “Candidatura Común”, es que prácticamente nadie sabe qué significa eso. Aquí el reto será para comunicadores profesionales. ¿Comunicar una #GranAlianza para derrotar al MORENA, evitar que gobierne Michoacán o no permitir que AMLO se haga del Estado? En realidad, esto es lo que han venido comunicando los tres partidos y me parece una narrativa errónea, fuera de toda lógica contextual y comunicacional. Eso responde más a emociones viscerales de militantes y simpatizantes partidistas. El reto de comunicar el por qué y para qué, es mucho más grande; es un tema de profesionalismo, no de vísceras partidistas.

De cómo comunicar esta #GranAlianza escribiré más adelante, porque aún faltan los priístas y los perredistas.

Más adelante, escribiré de esta #GAxM.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

