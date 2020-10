El emblemático conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola siempre se ha caracterizado por su buen humor y por su gran honestidad; sin embargo, son muy pocas las ocasiones que ha hablado sin tapujos de algunos aspectos de su vida.

Asimismo, Sola aprovechó la oportunidad para revelar varios detalles relacionados a su pareja, con quien actualmente lleva 19 años de relación.

“Tenemos un buen rato, casi 20 años, es un hombre genial, muy inteligente. Desde hace 18 años vivimos juntos, es muy él y es muy él para mí. Somos una pareja cómplice, él me cuida y me protege muchísimo, siendo muchísimo más joven que yo tiene una inteligencia muy grande, veo en él a mi papá”, agregó.

Sobre cómo fue el momento en que decidió revelar sus preferencias a su familia, el conductor aseguró que nunca tuvo conflicto con sus seres queridos pues lo apoyaron desde el primer instante.

“Mi mamá me preguntó cuando tenía como 14 años, en relación a mi forma de ser, me dijo ‘¿no te gustan las mujeres?’ y le dije que no. Entonces ella con mi abuela le dijo ‘hay que llevar al niño al doctor’, y mi abuela le dijo ‘no porque no está enfermo’.

Mi mamá le dijo ‘va a sufrir’ y mi abuela ‘no si lo apoyamos’. Y estaba mi papá presente, entonces mi papá volteó, me vio y siguió leyendo, entonces yo no tuve ningún conflicto en ese sentido”, detalló.