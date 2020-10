La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, llamó a los militantes y simpatizantes de Morena a entender el momento que vive el partido guinda: “En este proceso interno para eleguir a nuestro candidato a gobernador, hay que escoger a la persona adecuada que conduzca a nivel estatal la 4 Transformación”, acotó.

Advirtió que una vez elegido el candidato a gobernador no habrá marcha atrás. “No le daremos la espalda a Andrés Manuel López Obrador”.

La diputada local dijo, “hay que elegir a un candidato a gobernador que sea un luchador social como Juan Pérez Medina. Revisen su trayectoria, yo lo conozco desde hace 28 años, siempre ha estado a lado del pueblo”.

Puntualizó que Juan Pérez no busca el poder por el poder. “No ha brincado de puesto en puesto. Quienes estamos con él no queremos un hueso, sino impulsar el proyecto de la 4 Transformación. En Morena es el momento de elegir bien a nuestro candidato a gobernador, para no lamentarlo después”.

Señaló que es necesario revisar la 4 Transformación. “En el 2018 luchamos por consolidar el trabajo del hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador”.

Añadió que “desde hace 32 años se ha dado una lucha calle por calle para cambiar México y ahora podemos consolidarlo”, finalizó la diputada Tere López.