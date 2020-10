En Michoacán, Morena 21.3%; PRI 7.2%; PAN 6.8%; PRD desfondado con 4.5%: El Universal

Morena se consolida en Michoacán. Asimismo, camina en un incipiente puente con miras a la unidad de una expresión que sigue albergando a la inmensa mayoría de la población que muestra en todos los estudios— la inclinación preponderante a su máximo exponente, López Obrador. En ese tránsito, el sábado no habrá ninguna duda que, la tercera evaluación, será hacia el Colimense, Mario Delgado para ser el nuevo presidente del CEN de Regeneración Nacional.

A pesar de la llamada de atención y los efectos negativos que permearon en la elección de Coahuila e Hidalgo, Morena debe alcanzar la ansiada unidad que estuvo ausente el domingo pasado en el proceso electoral de ambos Estados; aunado a ello, Morena dio señales de que alcanzará el anhelado paso a dar solides a su expresión sociopolítica. Si a todo lo anterior le agregamos que, Alejandro Moreno y el Financiero, dieron a conocer que en un careo directo entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, el primero es el preferido de militantes y simpatizantes.

En esa ponderación, Mario aventaja con 17% a Porfirio para la presidencia del CEN de Morena. Esos resultados, consolidan la hipótesis que ayer abordábamos en donde fundamentábamos que, Delgado, será el factor de unidad en Morena una vez que alcance el triunfo el sábado 23. De hecho, parece que las señales comienzan atraer a los competidores; una muestra de esa congruencia, fue la suma de dos referentes como Ramírez y Attolini; asimismo, en una contestación a la invitación abierta que realizó Delgado a Yeidckol Polevnsky, aceptó el llamado de sumarse al perfil del Coordinador de los legisladores en San Lázaro en su fracción.

Eso comienza a romper las barreras y abre el sendero para construir una sola dirección. Esa premisa es importantísima— porque no solo demostrará a la oposición que, en Morena, no solo puede haber organización, sino, también, cerrará heridas en la división, la pugna, y la crisis prolongada que provocó un encono transitorio en el partido de Morena.

No hay ninguna duda que, lo que provocó esa acción, fue precisamente el trago amargo del domingo pasado; asimismo, el potencial que posee Morena rumbo a las elección del 2021 en el que sigue siendo ampliamente favorito a pesar de la intentona de descarrilamiento que pretende realizar la oposición. En la disputa por las entidades, Regeneración Nacional es el preferido en 14 de 15 Estados; entre ellos, Michoacán: cuna del Cardenismo, pero, último bastión del perredismo que finalizará una era de 30 años de disputas ríspidas en el seno del Sol Azteca en medio de las tribus y el servilismo a la derecha.

En esa competencias a posteriori, Morena alcanzó un porcentaje altísimo según el sondeo que realizó el diario de circulación Nacional, el Universal. Ahí, la opinión pública se inclinó por Morena, con 21.3%; PRI 7.2%; PAN 6.8%; y PRD desfondado con 4.5%.

Aunque, no hubo una evaluación directa en medio de los aspirantes de cada partido, el senador Cristóbal Arias Solís destacó en los perfiles más conocidos en Michoacán. Esto tiene dos lecturas simples: Arias Solís es la carta más sólida de Morena; eso, lo ha ratificado una treintena de investigaciones de prestigio; asimismo, su ascenso ha sido inamovible, es decir, prácticamente se mantiene en la cima a diferencia de su cercano competidor— al que le sacó dentro de 12 y 14 puntos de margen. Eso lo constató consulta Mitofsky, el Financiero, Massive Caller, Índice, Información y Análisis, entre otras de confianza.

Entonces podemos sostener que, Cristóbal Arias Solís, una vez que solicite licencia como Senador, será el perfil más competitivo para alcanzar la candidatura de Morena. La explicación es sencilla: todos los estudios lo respaldan.

En medio de ese universo, Cristóbal Arias Solís es el que más ha sobresalido; quizá, su desempeño desde la Cámara Alta, sumado a su experiencia y madurez política, lo mismo a su capacidad de sumar consensos y acuerdos de unidad, será el hilo conductor que amalgame su candidatura en Morena. Esas características, alcanzaron mayor solides— porque el oriundo de Churumuco pedirá permiso al pleno a través de un abanico grandísimo de reformas que son inherentes al programa de Nación del presidente López Obrador que han alcanzado con un grupo trabajador.

De hecho trascendió que, la minuta del proyecto de extinción de los Fideicomisos, trae la venia y la bendición desde Palacio Nacional para consolidar las candidaturas en distintas entidades en las que senadores aspiran en sus estados. Bajo esa premisa, Cristóbal Arias Solís caminó siempre con los principios de lealtad y convicción de la Cuarta Transformación; se ira tranquilo, a sabiendas que cumplió con conciencia y enorme sentido de responsabilidad en los cambios, modificaciones y leyes que impactarán positivamente en el desarrollo del país.

Cristóbal tiene un pie y medio en la candidatura. Todas las condiciones se están alineando perfectamente para que, el oriundo de Churumuco, se perfile como abanderado de la cuarta transformación en Michoacán.

Notas finales

La oposición continúa desinflada en Michoacán. PAN, PRI y PRD no levantan; y peor aún, la encuesta de El universal aunque esto no funcione así, demostró matemáticamente que, ni juntos los tres partidos, vencerán a Regeneración Nacional. Están en desgracia; la elección pasada de Coahuila e Hidalgo será una enorme lección para Morena, sin embargo, por supuesto que no constituye el principio del fin como muchos aseguran. Todo lo contario, una vez que la expresión de Morena tenga abanderado del CEN, el desempeño serás más atractivo entre la inmensa mayoría de simpatizantes y militantes que caminan de la mano de la 4T.

Morena ganará Michoacán de la mano de Cristóbal Arias Solís, esa lógica es inminente.