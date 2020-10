El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que dio negativo a su prueba por coronavirus COVID-19.

“Acerca de la prueba del COVID-19 salí bien, negativo, ya me entregaron el resultado. Me lo hago en la mañana y en la noche me dan el resultado. Me dan un trato especial, lo reconozco, por mis labores en caso de que saliera positivo tendría yo que preparar para mandar un mensaje y no podría venir aquí con ustedes”, comentó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador recordó que es importante mantener la sana distancia, el aseo personal, la buena alimentación y hacer ejercicio para no enfermar de COVID-19.

“Nada más que hay que cuidarse, es importantísimo la sana distancia y el aseo personal, también la alimentación, no comer en exceso, no comer alimentos grasosos, bajarle a la sal, desde luego el azúcar afecta, los productos industrializados por los químicos, lo natural lo más que se pueda” dijo AMLO.